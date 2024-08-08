Bu fiyata böyle bir araba! Jaecoo'nun ilk modeli J7 Türkiye'ye geldi

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo'nun ilk modeli J7, iki farklı seçenekle ülkemizde satışa çıktı.

Çinli otomotiv üreticisi Chery, bünyesinde çok sayıda markayı barındırıyor. Bu markalardan biri de off-road SUV modelleriyle bilinen Jaecoo. Markanın ilk modeli olan J7, 4X2 ve 4X4 seçenekleri ile Türkiye'ye geldi. Aracın fiyatı da belli oldu.

Jaecoo J7'nin 4X2 modeli olan Revive, ülkemizde 1 milyon 920 bin liradan satışa sunuldu. 1.6 litrelik benzinli motora sahip olan 4X4 modelinin fiyatı ise 2 milyon 90 bin lira olarak açıklandı. Her iki model de sahip oldukları özelliklere kıyasla oldukça rekabetçi fiyatlara sahip.

İşte J7'nin özellikleri

Jaecoo'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre araç, 145 beygir güç üretiyor ve 290Nm maksimum torka sahip. Resmi verilere göre aracın yakıt tüketimi ise 7,5 litre. 1.6TGDI motora sahip olan J7, 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımana sahip. Çinli üretici aracın motorunun, lüks markaların 2.0T motorları ile boy ölçüşebilecek seviyede olduğunu da belirtiyor.

J7'nin diğer özellikleri arasında ise 10 farklı hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, ön çarpışmaya karşı otomatik frenleme, sürücü dikkat izleme sistemi ve şerit takip sistemi yer alıyor. Büyük oranda yüksek dayanımlı çelikten oluşan bir gövdeye sahip olan J7'de ayrıca ARDIS adı verilen her zemine uygun akıllı sürüş sistemi de yer alıyor.