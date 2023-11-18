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Otomotiv Bu fırsatı kaçırmayın! “Eşsiz Nissan Günleri” devam ediyor!
Otomotiv

Bu fırsatı kaçırmayın! “Eşsiz Nissan Günleri” devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-18 16:39:00 -
Bu fırsatı kaçırmayın! "Eşsiz Nissan Günleri" devam ediyor!

Nissan bayileri 18-26 Kasım tarihleri arasında çeşitli aktivitelerle 22:00’a kadar açık olacak.

Nissan Türkiye ve bayileri Kasım ayı içerisinde düzenlediği “Eşsiz Nissan Günleri” ile 22 – 23 Kasım tarihlerinde saat 22:00’a kadar hizmet verecek. 

Buna ek olarak, 18-19 ve 25-26 Kasım tarihlerinde ailelere yönelik birbirinden farklı birçok aktivasyon Nissan bayilerinde gerçekleştirilecek. Nissan sahibi olmak isteyenler yeni araçlar hakkında bilgi alırken, çocukları ise keyifli vakit geçirebileceği boyama etkinliğinden faydalanabilecek. Bunların yanı sıra, serigrafi baskı atölyesi ise keyifli vakit geçirmek isteyenler test ettiği araç modellerine ait kendi baskılarını yaptıkları tişörtleri Nissan bayilerinden alabilecek. 

Türkiye'nin 26 şehrinde, 42 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasıyla Nissan Türkiye ve bayileri “Eşsiz Nissan Günleri”nde herkesi detaylı bilgi ve test sürüşüne Nissan bayilerine bekliyor.

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