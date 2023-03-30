Bu faydasını biliyor muydunuz? Her gün iki tane tüketin farka inanamayacaksınız

Muz hem lezzetli hem de şifa dolu meyvelerden biridir. Özellikle ramazan ayında tercih edilmesi gereken meyveler arasında yer alam muz, potasyum ve lif yönünden zengindir. Potasyum kaynağı olan muz, düzenli tüketildiğinde sağlığa son derece yararlıdır.

İki orta boy muz günlük potasyum ihtiyacının tamamını karşılar. Potasyum vücut için son derece önemlidir. Potasyum tansiyonun dengelenmesini sağlar. Ayrıca yeterli miktarda alınan potasyum kalp sağlığını korur.

Belirttiğimiz gibi dengeli bir tansiyon için potasyum son derece önemlidir. Günde iki adet muz tüketerek yaşadığınız tansiyon sorunlarını rafa kaldırmış olursunuz.

Yapılan bilimsel çalışmalar muzun kansere karşı son derece etkili bir meyve olduğunu kanıtlamıştır.

Muz içerdiği lifler nedeniyle sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Günde iki adet muz yiyerek mutlu bağırsaklara sahip olabilirsiniz.

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Muz içerdiği şeker sayesinde tatlı krizleriniz sırasında işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bir miktar tarçın ile lezzetlendirdiğiniz muz, kilo almanızın önüne de geçecektir. Ayrıca muz kan şekerinizi de dengeler.

Muz aynı bitter çikolata gibi mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olur.