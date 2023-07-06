Bu esere kazma mı vurulacak?! Şaheser niteliğindeki Çinili Cami'ye yıkım kararı!

Başkan Erdoğan, yıllardır ‘eser siyaseti'ni, ‘miras olarak eser bırakma'yı vurgularken, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun kendi elleriyle yaparak Kütahya'ya miras bıraktığı Çinili Cami'nin önce altı oyuldu, şimdi yıkımı gündemde.

Kütahya'nın sembol isimlerinden ressam Ahmet Yakupoğlu'nun kendi elleriyle inşa ettiği sanat değeri yüksek Çinili Cami'ye temel kayması nedeniyle yıkım kararı çıktı.

Çeşitli üniversitelerin 'güçlendirme yapılabilir' raporuna rağmen caminin yıkılacak olması hem sanat dünyasını hem de vatandaşları üzdü.

Hayatını Türk kültürüne vakfeden, Anadolu'nun ruhunu resimlerine nakşeden merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun inşa ettiği Çinili Cami için yıkım kararı çıktı. 2018 yılında 'zemin kayması' nedeniyle ibadete kapanan ve güçlendirme seçenekleri üzerinde durulan cami için, aralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin de bulunduğu uzmanlar rapor hazırladı. Raporda 'güçlendirme' yapılarak caminin kurtarılabileceğine dikkat çekildi. Ancak Kütahya'nın sembol yapılarından birine dönüşen cami için yıkım kararı verildi. Bu karar sanat dünyasını da bölge halkını da üzdü.

Doğduğu şehrin ve aşk derecesinde sevdiği İstanbul'un yok olmaya yüz tutmuş tarihi ve tabii güzelliklerini tuvallerine aktaran Yakupoğlu geride 3 bin civarında eser bıraktı. Yakupoğlu, vefatından önce tüm mal varlığını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışlamıştı. Çinili Cami de üniversiteye bağışlanan eserlerden sadece biri.

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TÜRK-İSLAM MİMARİSİ

Türk-İslam mimarisinin farklı üsluplarını bünyesinde toplayan ve sanat değeri çok yüksek olan Çinili Cami 1 ay önce Kütahya Valiliği'ne devredildi. Ardından, caminin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından (21 Haziran 2023'te) alınan kararla, yıkılmasına hükmedildi. Raporda 'Kurulumuzun 27.08.2021 tarih ve 6383 sayılı kararı ile onaylı güçlendirme projelerinin uygulanabilir olmadığı anlaşıldığından, en az zayiat için hassasiyetle sökülerek muhafaza edilmesi koşulu ile caminin kaldırılmasına karar verildi' ifadelerine yer verildi.

KARŞI DAVA AÇILACAK

Bundan 2 ay önce (28 Nisan 2023) yapılan bir toplantıda Kütahya Valisi Ali Çelik, caminin kurtarılması ve restorasyonu için toplantı düzenlemişti. Vali Çelik, toplantıda, Dumlupınar Üniversitesi'nin sorumluluğunda olan caminin İl Özel İdaresi'ne devredilmesinin ardından restorasyonun hızlandırılacağı ve en kısa sürede ibadete açılacağını ifade etmişti.

Çini sanatının önemli örneklerinden biri olan caminin yıkım kararına şiddetle karşı çıkan isimlerden biri olan Ahmet Yakupoğlu'nun manevi kızı Havva Sökmener, yürütmeyi durdurmak için dava açmaya hazırlanıyor.

TÜM MAL VARLIĞINI ÜNİVERSİTEYE BAĞIŞLAMIŞTI

2 Ekim 2016'da aramızdan ayrılan ressam Ahmet Yakupoğlu, eserlerini ve bütün mal varlığını Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışlayarak Kütahyalılara emanet etti. Ancak üniversite bu emanetlere yeterince sahip çıkmamakla eleştiriliyor.

SANAT DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Çinili Cami, içi ve dışı nadide çinilerle kaplı, sekizgen ana gövdesi, minaresi, son cemaat yeri ile Orta Asya'dan Selçuklu'ya bütün bir mimari serüvenimizden izler, hatıralar taşıyan benzersiz bir sanat örneği olarak, 1973 yılından bu yana Kütahya'nın sembolü haline gelmişti. Sanatçı Ahmet Yakupoğlu, fırçasının ucuyla tek başına vücuda getirdiği, tuğlasını ördüğü, harcını kardığı, çinilerini elleriyle yerleştirdiği camiyi gelecek nesillere emanet etti.

'GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR' RAPORU VAR

Memleketi Kütahya'da pek çok imar faaliyetinde bulunan, restorasyonlara imza atan müzecilik ve çevrecilik çalışmaları yürüten, hatta Dumlupınar Üniversitesi'nin kurulmasında emeği olan Ahmet Yakupoğlu'nun en güzel emanetlerinden biri olan Çinili Cami'nin zemin kayması dolayısıyla yıkılmasına karar verildi. Ancak üniversite raporlarında caminin güçlendirme yoluyla kurtarılabileceği belirtilmesine rağmen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, onaylı güçlendirme çalışmalarının uygulanabilir olmadığına hükmederek Çinili Cami'yi yıkma kararı aldı.

'CAMİMİZİ İSTİYORUZ'

Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından Türk İslam mimarisinden esinlenilerek yapılan, içi dışı nadide çini örnekleri ile bezeli Çinili Cami'nin yıkım kararına Kütahyalılar da karşı çıkıyor.

Bedir Acar - Akşam Gazetesi