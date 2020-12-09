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Aktüel Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.
Aktüel

Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:53:22 -
Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.
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