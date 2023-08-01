Bu doğal çay sayesinde diyabetten kurtul: Evde en sağlıklı yapmak bu kadar kolay! Bakın böylesi görülmedi

İncir Yaprakları Diyabete Doğal Çözüm olabilir mi? Diyabete karşı tüm umutları yitirmişken, her şey böyle değişti;

Diyabeti Nasıl Yendim?

Yapılan araştırmalarda incir yaprağı ekstresinin şeker hastalarında kan glukoz değerinin önemli ölçüde düşürdüğü, insülin kullanan şeker hastalarında daha az insülin dozuna ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Bu şekilde ilaç yan etkilerinin de azalmasını da sağlıyor. Bunun haricinde incir yaprağı ekstresinin kullanımında tokluk kan şekerinin de kontrol altında tutulabileceğini göstermiştir.

İncir yaprakları, kandaki glükozu astrenjan ve düzenleyici özellikleri ile doğuya özgü şifa tariflerinde çok iyi bilinir, bu nedenle diyabetin doğal tedavisine takviye olarak çok önemli bir yer kaplar.

Muhtemelen insanların çoğu incir ağaçlarının çok faydalı besinlere dahil olduğunu bilmiyordur. Ancak bu faydayı sadece çok lezzetli ve sağlıklı meyvesi vermez, ayrıca yaprakları da sağlığımız için çok değerlidir.

İncir Yaprakları ve Diyabet

İncir yaprakları yüksek miktarda doğal insülin içerir, bu nedenle yaprağını tüketmek, insülin enjekte etme ihtiyacını azaltır. Şeker hastalığı olanlar için mükemmel doğal bir yöntem olabilir.

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İncir Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

İncir Yaprakları Çayı: Üç incir yaprağını yarım litre suda koyun ve 15 dakika kaynatın. İçme suyu olarak kullanın, bir ay içinde sonuçları görmeye başlayacaksınız.

Bu çayın iyi geldiği başka kullanım alanları:

Trigliseritlerin seviyesinin düşürülmesinde incir yaprakları:

İncir yaprakları vücuttaki trigliseritlerin seviyesini düşürür, bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi gerekir; bu da kalp krizi ve obeziteyi önler.

Ülsere karşı incir yaprağı

Ülser karşısında iyi bir çare olarak; incir yapraklarını çiğneyin ve ortaya çıkan suyu yutun.

İncir bolca lif içerir

İncir, en çok lif içeren meyvelerden biridir bu yüzden onu tüketmek sindirim sistemine faydalı olacaktır. Öte yandan, vücudumuzun sindirim sistemini hızlandırdığı için, obez insanların veya kilo vermek isteyenlerin de tüketmesi önerilir. Aynı zamanda kabızlığa karşı mücadele eden doğal bir müshildir.

Bronşit

İncir yapraklarıyla, bronşit, astım ve diğer solunum yollu hastalıkları için evde hazırlanabilecek iyi bir tedavi olacaktır.

Kan basıncı

Lif, önemli miktarda potasyum kaynağı olup, aynı zamanda kan basıncını kontrol altına alabilecek mineral yuvasıdır, bu nedenle bu meyveyi hipertansiyon hastalarının da tüketmesi önerilir.

Çalışmalar incirlerin antioksidan özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Vücuttaki bu bileşenlerin artmasını sağlamak için her gün iki orta boy kuru incir tüketin.

Kemik Değerleri Yoğunluğu

İncir ayrıca vücudumuz için iyi bir kalsiyum deposudur ve kemik yoğunluğunu da destekler. Kemikleri güçsüzleştiren idrar yoluyla atılan kalsiyum kaybını önler. Bu özelliğiyle de kemikleri büyük ölçüde etkilenen menopoza girmiş kadınların özellikle tüketeceği önemli bir meyve haline gelir.

O zaman, bu lezzetli meyveyi gündelik beslenmemize dahil etmeye başlıyoruz. Mutlu olun vebu meyve ve yapraklarından vücudunuzun yararlanın.

İncirin Faydaları

Akciğerlerin temizlemesine yardımcı olması, balgam söktürücü gücünden gelir. Bu nedenle, bronşit, soğuk algınlığı, fazla mukus gibi solunum yolu hastalıklarına yakalanırsanız incir yaprakları ve meyveleri size iyi gelecektir.

Bu meyve, mukus fazlalığının ortadan kaldırılmasına ve daha rahat hissetmemize yardımcı olacaktır.

Müshil olarak etkisi de dikkate alınmalıdır, bu nedenle kabızlık ya da midede sorun yaşıyorsanız incir alımını şiddetle tavsiye ederiz. Bağırsakları iyileştirmek için iyi bir destektir.

Buna ek olarak, antiromatizmal özelliklere atfedildiğinden, bu hastalığın aile geçmişinde kemik hastalığı olan bireylere de incir tüketmeleri önerili.

Bunun yanı sıra düzenli spor yapanlar ve eklemleri aşınmaya maruz bırakan kimseler de bu meyve ve yapraklarından faydalanmalıdır. Herkes incir yiyebilir, diyetinize hemen dahil etmeniz önerilir, çünkü kolayca sindirilebilen bir besindir, çok hızlı sindirilmesinin yanı sıra midemiz korunur, böylelikle gastrit oluşumuna ve mide ekşimesi, reflü gibi hastalıkların da oluşmasını önlemeye yardımcıdır… Bu besin sindiriminize ve genel sağlık kondisyonunuza da destek olacaktır.

Karaciğerde ve böbrekte oluşan taşlardan kurtulmak için iki inciri ezin, üzerine biber ya da zencefil ekleyip macun kıvamına gelene kadar ezmeye devam edin. Kurtulana kadar da günlük olarak tüketin.

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