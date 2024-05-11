  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu da parayla kendini aç susuz kulübeye kapatan magazinci
Gündem

Bu da parayla kendini aç susuz kulübeye kapatan magazinci

Yeniakit Publisher
2024-05-11 13:56:00 -

9 odalı villada yaşayan magazin çamurunun ünlü simalarından Çağla Şıkel, 2500 TL verip kendisini kulübeye kapattırdı.

“Sanat-sepet tayfa”nın son zamanlarda “meditasyon” adı altında kendilerini soktukları gülünç durum kamuoyunda büyük espri malzemesi olmaya devam ediyor.

“İç huzuru sağlamak” amacıyla gözlerini bantlayıp 2 gün geçirmek veya ahırlara gidip inekleri sevmek için binlerce lira harcayan ünlüler şimdi de kendilerini kulübeye kapattırmaya başladı.

9 odalı lüks villada yaşamasıyla tanınan Çağla Şıkel isimli manken, 2500 lira verdi, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapattırdı. Saçma deneyimi hakkında konuşan Şıkel, “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” dedi.

Ünlülerden para kazanmak için enteresan yollar bulan “aydınlanmış” kişilerin, İslam’daki itikaf pratiğine benzer yöntemleri “iç huzuru bulmak” için kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

Şıkel’in akıllara durgunluk veren olayı, “2 gün gözaltında kalınca ortalığı ayağa kaldıran magazin tayfası para verip kendini kulübelere kapatıp aç susuz bekliyor” şeklinde yorumlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!
27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!

Medya

27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!

Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda
Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda

Gündem

Magazinciler kafayı sıyırdı! Bu da seküler maganda

Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Gündem

Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İşte lağım çukuru magazin dünyasının en son vukuatı! En büyük problem işte bunlar: Ortaya çıktılar!
İşte lağım çukuru magazin dünyasının en son vukuatı! En büyük problem işte bunlar: Ortaya çıktılar!

Aktüel

İşte lağım çukuru magazin dünyasının en son vukuatı! En büyük problem işte bunlar: Ortaya çıktılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23