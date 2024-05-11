Bu da parayla kendini aç susuz kulübeye kapatan magazinci
9 odalı villada yaşayan magazin çamurunun ünlü simalarından Çağla Şıkel, 2500 TL verip kendisini kulübeye kapattırdı.
“Sanat-sepet tayfa”nın son zamanlarda “meditasyon” adı altında kendilerini soktukları gülünç durum kamuoyunda büyük espri malzemesi olmaya devam ediyor.
“İç huzuru sağlamak” amacıyla gözlerini bantlayıp 2 gün geçirmek veya ahırlara gidip inekleri sevmek için binlerce lira harcayan ünlüler şimdi de kendilerini kulübeye kapattırmaya başladı.
9 odalı lüks villada yaşamasıyla tanınan Çağla Şıkel isimli manken, 2500 lira verdi, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapattırdı. Saçma deneyimi hakkında konuşan Şıkel, “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” dedi.
Ünlülerden para kazanmak için enteresan yollar bulan “aydınlanmış” kişilerin, İslam’daki itikaf pratiğine benzer yöntemleri “iç huzuru bulmak” için kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
Şıkel’in akıllara durgunluk veren olayı, “2 gün gözaltında kalınca ortalığı ayağa kaldıran magazin tayfası para verip kendini kulübelere kapatıp aç susuz bekliyor” şeklinde yorumlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!
Gündem
Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı