Bu da CHP'nin namaz vakitleri! Feyza Altun provokasyon yapmaya çalışırken rezil oldu

Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Barış Çakan adlı gencin, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz ettiği için göğsünden yaralanarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Buldukları her fırsatı değerlendirip halkı kışkırtmaya çalışarak sokağa çekmeye çalışan güruh ise Barış Çakan adlı gencin ölümünden nemalanmaya kalktı. Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia edenler sosyal medyada provokasyon yapmaya kalktı.

Rezil oldu

Sosyal medyada İslam karşıtlığıyla boy gösteren CHP'li avukat Feyza Altun ise olayla ilgili analiz kasmaya çalışıp provokasyon yaparken kendini rezil etti.

Baktığını da anlayamayan CHP'li Altun, bugün 22.01'de okunan yatsı ezanının dün 20.00'da okunduğunu iddia ederek alay konusu oldu.

31 Mayıs'ta gerçekleşen olayın da 30 Mayıs'ta yaşandığını yazan Altun, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için şu akla zarar iddialarda bulundu:

"Olay 30.05.2020 Ankara’da oluyor. Yatsı ezanı 22.01 de okunuyor bugün, dün 20.00’de okunmuş. Barış Çakan ise 22:30’da öldürülmüş. Demek ki sebep ezan olamaz. Kürtçe dinlediği için öldürülme ihtimaline ben daha çok inanıyorum."

İşte o alay konusu olan tweet: