Bu cahile biri anlatsın! 30 kişiyle parti kurulur

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmenlerin sayısı yıllardır 150 bin civarında seyrederken, Tarihçi İlber Ortaylı'dan akıllara zarar bir çıkış geldi.

Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın Youtube yayınında konuştu.

Ortaylı, 30 kişinin bir araya gelerek parti kurabileceği gerçeğine karşın, şimdiye kadar sayıları 150 bin civarında seyrederken girişimde bulunmayan Suriyelilerin parti kurabileceğini söyledi.

Şimdiye kadar kurmadılar şimdi mi kuracaklar?

İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek, çok doğum yapıyorlar. Suriyeliler bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun. Başka göçmene benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o. Ya da gider başka bir partinin içine girer."

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