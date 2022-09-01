Bu cahil 6'lılarla milletin işi zor! Kendi hakkını koruyamayanlar, milletin hakkını nasıl koruyacak?

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6'lı ittifakın üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ev sahibini kendisinden, "Afganistan'dan akrabalarım gelecek" diyerek, evden ayrılmasını istediğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Gültekin Uysal, kızının eğitimi için İstanbul'a taşınarak Zeytinburnu'nda bir ev kiraladı.

Uysal, Afganistanlı ev sahibinin kendisinden evi boşaltmasını istediğini, gerekçe olarak da "Afganistan'dan akrabalarım gelecek" bahanesini öne sürdüğünü ifade etti.

Kendi hakkını korumaktan aciz!

DP lideri Uysal, ev sahibinin gerekçesini inandırıcı bulmadığını belirtirken itiraz da etmedi. Gültekin Uysal aynı sitede kiralık başka bir daire bulduğunu açıklarken, cehaleti ile bir de "kriz" çığırtkanlığı yaptı.

Uysal, "Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de 'Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz." dedi.

Kendi hakkını koruyamayan vatandaşın hakkını nasıl koruyacak?

Borçlar Kanunu'nun 350. maddesindeki, "Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa boşaltabilir" hükmüne karşın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'In ev sahibinin isteğini kabul etmesi cehaletini ortaya koydu.

Yasada, "Akrabalarım gelecek" diye bir gerekçe kabul edilmezken, iktidara talip 6'lı ittifakın üyesi Demokrat Parti'nin Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Uysal'ın yasa ile güvence altına alınmış kendi hakkını koruyamaması "Bunu bile bilemeyen adam, ülkeyi yönetmeye kendisini aday gösteriyor. Kendi hakkını koruyamayanlar, milletin hakkını nasıl koruyacak?" yorumuna sebep oldu.