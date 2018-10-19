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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağmur geliyor…

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor.

19 Ekim 2018 Cuma 09:28
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağmur geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı ile birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:28
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Niğde
  6. Kütahya
  7. Kocaeli
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Gümüşhane
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Diyarbakır
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Bingöl
  18. Bilecik
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Afyon
  22. Adana
  23. Meteoroloji
  24. GÜNCEL Haberleri

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