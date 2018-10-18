Bu besinler kanserden koruyor

Bazı besinlerde bulunan bazı özel maddeler kanser oluşumunu engelliyor. Bu maddeler vücutta kimyasal kanserojenlerin oluşumunu önlüyor ve vücuda giren kanserojerlerin etkisini yok ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatıyor.

Ailesinde kanser olanlar, sigara içenler, kirli havanın olduğu bölgelerde yaşayanlar bu yiyeceklere diyetlerinde fazla yer vermeliler.

Bu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz:

● Soya fasulyesi, mercimek, kurufasulye, nohut, taze fasulye, bezelye.. (Bu yiyeceklerin içinde proteaz engelleyiciler bulunuyor.)

● Meyveler, ceviz, fıstık, fındık (Bunlarda oksitlenmeyi önleyici maddeler vardır.)

● Turunçgiller, kayısı, karadut, kızılcık, kiraz, vişne, kuş üzümü, kırmızı ve kara üzüm..(Bunlarda ise flavonoidler var.)

● Lahana, karnabahar, ıspanak, pazı, turp, nane, kekik, pancar, şalgam, hardal yaprağı ve bunun gibi yenilebilen yabani otlar.. (Bunların içindeki özel koku ve tat veren maddeler anti kanserojendir)

● Sarmısak, soğan, pırasa sebzelerin içindeki kükürtlü maddeler antikanserojendir. Yani kansere karşı durur..