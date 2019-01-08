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Bu belirtiler varsa bebeğinizde reflü olabilir

Mide yanması olarak bilinen reflüyü yetişkinlerin rahatsızlığı olarak biliriz ama, aslında bebeklerde daha çok görülür!

08 Ocak 2019 Salı 19:39
Bu belirtiler varsa bebeğinizde reflü olabilir

Aşırı kusmayla ve öksürükle kendini gösteren reflüde; en önemli nokta ‘sabırlı olmayı’ bilmek ve basit önlemler almak. Yüzde 80’i bebek bir yaşına geldiğinde atlatılan reflüye karşı; bebeğinizi başı dik yatırın, illa anne sütüyle az ve sık besleyin, biberondan uzak durun!

Bebeklerde sıklıkla görülen reflü, ‘fizyolojik’ olarak nitelendirilir ve hastalık olarak kabul edilmez. Bu bebeklerin gelişiminde ve kilo almasında bir sorun olmaz. Sadece sık olarak kusmalar gözlenir. Bebeğin büyümeye başlamasıyla (özellikle yürümeye başladığı bir yaşına doğru); katı gıdalara geçilmesi ve kendi başına dik şekilde oturmaya başlamasıyla kendiliğinden belirtiler azalarak, reflü ortadan kalkabilir.

Ancak kusmalar şiddetini ve sıklığını arttırıyor, bebek kilo alamıyor, solunum yolu şikayetleri yoğunlukla yaşanmaya başlanıyorsa; bir çocuk doktoruna başvurarak çocuk takip edilmelidir.

Bebekler yediklerini çok sık çıkardıklarında, anne ve babalar telaşlanarak doktora başvurur. Reflü; pek çok farklı belirtiyle kendini gösterdiğinden ve diğer organları da etkilediğinden birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. Onun için belirtilerini çok iyi bilmek gerekir. ‘Tekrarlayan üst solunum yolu iltihapları, geçmeyen ses kısıklıkları, hırıltılar, öksürük’ gibi solunum yolu belirtilerinde, reflü ihtimali dikkate alınmalı ve hekime gidilmelidir.

Şu belirtiler varsa bebeğiniz reflü olabilir:

● Sık sık kusma

● Hırıltı ve geçmeyen öksürük

● Ses kısıklığı

● Aşırı salya çıkarma

● Beslenme sorunları (az emme)

● Aşırı ağlama

● Sık gaz çıkarma

● Uyku bozuklukları

Reflü bebeklerde farklı hastalıklara da az da olsa sebep olabilir. Yemek borusu deformiteleri, larenjit, solunum yolu enfeksiyonları, zatürree, kansızlık, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi.

YİNE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Bebeğin reflüden az etkilenmesi için duruş pozisyonuna çok dikkat etmek gerekir. En doğru pozisyon; yemek yedikten sonra onları baş ve gövde dik olacak şekilde 45 derecelik açıyla, yukarıda olacak şekilde yatırmaktır. Bu duruş için yatakta kaymayı önleyici ve açı verici yastıklardan yararlanılabilir.

Unutmamalısınız; anne sütüyle beslenen bebeklerde reflüye daha az rastlanır. Anne sütünün değeri bu konuda da kendisini göstermektedir. Bebek mümkün olduğunca anne sütüyle, az ve sık beslenmelidir. Anne sütü almayan bebeklerde; mamada değişiklik yapılması, reflünün bir süre azalmasını sağlar ama bir süre sonra şikayetler yeniden başlar. Biberonla beslenme de reflüyü artırıcı etki yapabilir; bebek biberondan mamayı çekemediğinde daha fazla hava yutar ve bu da reflüyü tetikler. Katı yiyeceklerle ve kaşıkla beslenmeye geçildiğinde reflünün azaldığı görülür.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:45
  1. bebeklerde reflü
  2. reflü belirtileri

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