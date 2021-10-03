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Gündem Bu beklenmiyordu... Herkes şokta! Gönül Dağı’nda bomba ayrılık
Gündem

Bu beklenmiyordu... Herkes şokta! Gönül Dağı’nda bomba ayrılık

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 35.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Taner ve Dilek’in nişanının bozulması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 08:01:00 - 2021-10-03 08:09:13

Dün akşam 34. Bölümü ile ekranlara gelen TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 35. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Dilek ve Taner’in annesi arasında ipler iyice geriliyor. Taner’in annesi Halime’nin baskısına daha fazla dayanamayan Dilek isyan ediyor. Dilek’in annesi ise nişan yüzüğünü kızının parmağından çekip alıyor. Fragmandaki bu sahne Dilek ve Taner’in ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

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