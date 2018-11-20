Bu baharatlar şifa kaynağı

ZERDEÇAL



Zerdeçal tatlılar dışında her şeyle kullanılabilir aslında. Körinin ve safranın yakıştığı birçok yemekle deneyebilirsin.

Özellikle yumurta ile çok yakışıyor.. Dilersen haşlanmış, tavada göz veya omlet olarak.

Etli yemeklerde hem eti terbiye amaçlı hem de sonrasında baharat olarak kullanabilirsin.

Her sebze yemeğini renklendirip tat katabilirsin. Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve kabak ile kullanımı oldukça yaygın.

Zerdeçal Çayı Tarifi

1 çay kaşığı zerdeçal tozu 2 bardak su. 8-10 dakika demlenmesini bekleyebilirsin. Bu esnada dilersen içine 1 çay kaşığı zencefil de ekleyebilirsin. Tadı hoşuna gitmezse her zaman bal-limon-ve tarçın ile tatlandırabileceğini unutma!



Tadı keskin gelirse daha fazla su ile de deneyebilirsin.

ZENCEFİL

Kokusu tarçına benzediğinden zencefili, lezzet vermesi için yemeklere rendeleyerek ya da toz halinde ekleyebilirsiniz. Özellikle tavuk, balık ve et yemeklerinde kullanıldığı zaman sindirimi kolaylaştırıcı etki gösterir.

Tadını daha baskın hale getirmek istediğiniz soslara da aynı şekilde taze zencefili rendeleyerek ya da toz zencefili direkt olarak ekleyebilirsiniz.

Kek ve kurabiye gibi unlu mamüllerin hamuruna eklendiğinde şekerin baskın tadını hafifletir, lezzet ve renk verir.

Zencefili çay olarak ya da bal ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Taze zencefilin çayını hazırlamak için önce kabuklarını temizleyin. Kaynamış suyun içine zencefili ister dilimleyerek ister rendeleyerek ilave edin. 10 dakika kadar demleyin.

KÖRİ

Köri, ülkemizde en çok tavuk yemeklerinde kullanılıyor.

Körili pilav da gayet lezzetli olur

Körili makarna da..

Körili Sebze

Malzemeler: Havuç, patates, kabak, karnabahar, biber, sıvıyağ, tuz ve köri.

Yapılışı: Tüm sebzeleri sıvıyağda soteleyin. En sonunda tuz ve köri ile karıştırıp, servis edin.

Köri diğer arkadaşları gibi güçlü bir antioksidan olması özelliğiyle bilinir. Bu sebeple kanser oluşumunu engeller ve hatta kanserli hücrelerin tamir edilmesinde yardımcıdır. Yapılan araştırmalar, çok fazla köri tüketen kişilerin kansere yakalanma riskinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Çay şeklinde tüketiminde de zayıflamaya etkisi oldukça fazladır. Kabızlığa karşı da oldukça etkilidir.

KİMYON

Kimyon kullanım alanı için sayacaklarımız diğer üç kardeşi için de geçerlidir.

Çiğköfte, lahmacun, humus, karnıyarık, patlıcan kebabı, patates ve tavuk tavası, barbunya pilaki, enginar dolması, taze dolma, taze ve kurufasulye, kabak kavurma, ıspanak böreği, kıymalı börek, imam bayıldı, lahana sarması, tavuk dolması, bamya, mercimekli köfte, pırasa, tavuk ızgara, tantuni, sarmısaklı köfte, ekmek çeşitlerinde, patates böreği, testi kebabı, izmir köfte, soslu makarna, musakka, bulgur köftesi, ciğer kavurması, bezelyeli tavuk sote, içli köfte, sulu köfte, kısır, bumbar, şırdan, kokoreç, mercimek çorbası, Ankara tavası, bamya çorbası, pazılı çorba, çiğleme, düğün pilavı, etli ekmek, gabaklaş, hamurlu çorba, erişte çorbası, yeşil mercimekli soğan çorbası, hasirde, hunnak, kapama, mantı, keşkek, madımak, kıkırdak çorbası, köbete, sembusek, kaburga dolması, zerde, çoban çorbası, kavurma, güveç, şehriyeli bulgur pilavı, soğan tavası, su kabağı, bütün balcan, sarmısak aşı, kaburga, isotlu çömlek, sac kavurması, tiritli köfte, yuvalak, yumurtalı köfte, firenkil köfte, yağlı köfte, etli köfte çeşitleri de kimyon bulunduran yemekler arasında yer almaktadır. Kimyonun kullanıldığı bir diğer farklı olarak kebap çeşitleri de bulunmaktadır. Kıyma kebabı, patatesli kebap, haşhaş kebabı, kemeli kebap, tike kebabı, kazan kebabı, tepsi kebabı, simit kebabı, yeni dünya kebabı, ciğer kebabı gibi birçok çeşitlerin de içinde yer almaktadır.