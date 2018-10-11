THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!

Gün içinde daha enerjik olmak için bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, bu hakkında önemli bilgiler verdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:34
Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!

Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, vücudumuzu yorgun düşüren hatalı alışkanlıklarımız hakkında bilgi verdi.

UYKUSUZ KALMAK

Hücrelerin onarımından ve yenilenmesinden sorumlu olan melatonin karanlık ortamlarda, ortalama olarak 23.00-05.00 saatleri arasında salgılanıyor. Az uyuyan kişilerde ise yetersiz ve düzensiz salgılanarak yorgunluğa yol açıyor.

Gece uyurken vücudumuz enerji tüketmeye devam ediyor. Karaciğerde biriken enerji deposu kısmen boşalıyor.

KAHVALTIYI İHMAL ETMEK

Eğer sabah kahvaltı atlanırsa veya gelişigüzel yapılırsa, bu durumda enerji deposu yeterli yakıtı alamadığı için kan şekeri düşüyor ve kişi gün boyunca kendini yorgun hissediyor.

KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİ

Birçoğumuz günün erken saatlerinde kahve ve çay gibi kafeinli içecekleri tercih ediyoruz. Oysaki bu alışkanlık güne enerjik başlamamızı sağlasa da kafein birikimi vücutta negatif enerji yarattığı için ilerleyen saatlerde huzursuzluk ve halsizliğe yol açıyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK Parti yüzde 20 oy kaybedebilir
    1. Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK..
    2. Türkiye'nin hamlesine ABD'den ilk yorum!
    3. İşte Arda Turan'ın ifadesi!
    4. Milletin ve devletin parasını..
    5. Yatılı okulda facia! 10 yaşındaki..
    6. CHP'den İş Bankası cevabı: Ahlaka aykırı
    7. İndirim seferberliğine Bağcılarlı..
    8. Umut Bozok Mili Takım kadrosundan..
    9. ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız..
    10. Suriyelilerin güvercin kavgasında kan..
    11. Depresyondan kurtulmak için egzersiz..
    12. NASA Rusya'ya teşekkür etti
    13. Koku alamazsak ne olur?
    14. Amerika, Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur..
    15. Alzheimer sadece ileri yaşlarda..
    16. 'İş Bankası'ndan gelen parayı TDK'ye..
    17. Bozok kadrodan çıkarıldı
    18. Sivilce sorununuz var diye üzülmeyin!
    19. Hapşırığı tutmanın inanılmaz zararları
    20. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Dünya..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama