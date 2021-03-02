  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?
Yaşam

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?

Akşamları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalarda yeni döneme geçildi. 1 Mart 2021 itibariyle kısıtlamalar illerdeki vaka sayılarına göre şekillenecek. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı bitti mi? Hangi illerde hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 15:31:00 -
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Kısıtlamalar ve normalleşme adımları illerdeki vaka sayısına bağlı olarak düzenlenecek. Vatandaşlar 81 ilde uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararın sürüp sürmediğini merak ediyor. Hangi illerde sokağa çıkma yasağı sürecek?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?

Milyonlarca kişi hafta içi yasaklarının devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonları hafta içi gibi 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri yaşanacak. Cuma 21.00’de başlayan kısıtlama cumartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi 05.00’te sona erecek.

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?
Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Yaşam

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye operasyona başlayabilir' dedi ve tarih verdi
Gündem

'Türkiye operasyona başlayabilir' dedi ve tarih verdi

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yusuf Erim, Türkiye'nin bu ay sonunda operasyona başlayabileceğini açıkladı.
Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?
Gündem

Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarından sonra hangi illerde restoran ve kafelerin açıla..
Suudi Arabistan hac için yeni şartı açıkladı
Dünya

Suudi Arabistan hac için yeni şartı açıkladı

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay