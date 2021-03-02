Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Kısıtlamalar ve normalleşme adımları illerdeki vaka sayısına bağlı olarak düzenlenecek. Vatandaşlar 81 ilde uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararın sürüp sürmediğini merak ediyor. Hangi illerde sokağa çıkma yasağı sürecek?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?

Milyonlarca kişi hafta içi yasaklarının devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonları hafta içi gibi 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri yaşanacak. Cuma 21.00’de başlayan kısıtlama cumartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi 05.00’te sona erecek.