Bu akşam herkes Akit TV'ye

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Regaip Kandili gündemi de konuşuldu.

Kandiller konusundaki tartışmalara vurgu yapan Karahasanoğlu, bid'atlara çok fazla prim vermeden, bu tür gecelerin internette vakit öldürmektense ibadetle geçirilmesinin her halükarda daha hayırlı olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Karahasanoğlu, "Ben Emrullah Hatipoğlu hocamızı değerli bulurum. Bu akşam hocamız da inşallah Akit TV'de misafir edilecek. Gerçekten hem topluma sevdiren hem de şahsiyet olarak örnek isimlerden birisi" dedi.

Söz konusu program 20:30'da başlayacak.