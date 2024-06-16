  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu adam ya çok aptal birisi ya da milletle dalga geçiyor! Aynı anda böyle bir konuşma ya-pı-la-maz
Gündem

Bu adam ya çok aptal birisi ya da milletle dalga geçiyor! Aynı anda böyle bir konuşma ya-pı-la-maz

Yeniakit Publisher
2024-06-16 15:07:00 - 2024-06-16 15:14:34

Fatih Altaylı yine bir skandala imza attı. Kurban kesmenin doğru olmadığını söyledi ancak! Bayram tatilinde İspanya’ya boğa güreşlerini izlemeye gideceğini de aynı konuşmada söyledi. Bu adam ya gerçekten çok aptal ya da milletle daga geçiyor.

Fatih Altaylı YouTube sayfasında bayram mesajı verirken, skandal bir konuşmaya imza attı. Ağustos’ta İspanya’ya boğa güreşleri izlemeye gideceğim diyen Fatih Altaylı aynı konuşmasında Kurban Bayramında hayvanlara eziyet edilmemesi uyarısında bulunarak kendisi kurban yerine yardım kuruluşuna bağış yapacağını söyledi.

İspanya'da yoğun olarak düzenlenen boğa güreşlerinde matador olarak adlandırılan kişi boğayı önce şişleyerek yoruyor sonra da kan kaybetmesine yol açacak şekilde yaralayarak boğayı öldürüyor. Kurban kesilmesine karşı çıkan bu takım arenada matador boğaya şiş saplayınca çılgınca alkışlıyor.

Müslümanların kurban kesmesine karşı çıkan Altaylı, İspanya’da arenada bir matador tarafından oklanıp yavaş yavaş işkence edilerek katledilen boğa güreşlerini hayvanlara eziyet olarak görmüyor. Altaylı’nın bu konuşması sosyal medyada çok tepki aldı. İşte onlardan birisi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı
Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı

Gündem

Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı

Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi
Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi

Gündem

Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi

Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık
Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık

Siyaset

Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23