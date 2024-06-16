Bu adam ya çok aptal birisi ya da milletle dalga geçiyor! Aynı anda böyle bir konuşma ya-pı-la-maz
Fatih Altaylı yine bir skandala imza attı. Kurban kesmenin doğru olmadığını söyledi ancak! Bayram tatilinde İspanya’ya boğa güreşlerini izlemeye gideceğini de aynı konuşmada söyledi. Bu adam ya gerçekten çok aptal ya da milletle daga geçiyor.
Fatih Altaylı YouTube sayfasında bayram mesajı verirken, skandal bir konuşmaya imza attı. Ağustos’ta İspanya’ya boğa güreşleri izlemeye gideceğim diyen Fatih Altaylı aynı konuşmasında Kurban Bayramında hayvanlara eziyet edilmemesi uyarısında bulunarak kendisi kurban yerine yardım kuruluşuna bağış yapacağını söyledi.
İspanya'da yoğun olarak düzenlenen boğa güreşlerinde matador olarak adlandırılan kişi boğayı önce şişleyerek yoruyor sonra da kan kaybetmesine yol açacak şekilde yaralayarak boğayı öldürüyor. Kurban kesilmesine karşı çıkan bu takım arenada matador boğaya şiş saplayınca çılgınca alkışlıyor.
Müslümanların kurban kesmesine karşı çıkan Altaylı, İspanya’da arenada bir matador tarafından oklanıp yavaş yavaş işkence edilerek katledilen boğa güreşlerini hayvanlara eziyet olarak görmüyor. Altaylı’nın bu konuşması sosyal medyada çok tepki aldı. İşte onlardan birisi.