Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nu bitirir

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük depremin ikinci gününde "siyaset yapacağım" derken partizanlığın çukuruna yuvarlandığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın ilk açıklamasından da radikal şekilde ayrıştığını ifade eden Duran, "Deprem bölgesinde daha makul eleştirilerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bile ortağı Kılıçdaroğlu'nun kavga dilini kullanmadı. İktidarın Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey demesine gerek yok, bu kavga dili ile kendi iddiasını tahrip ediyor" dedi.