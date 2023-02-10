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Medya Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nu bitirir
Medya

Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nu bitirir

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük depremin ikinci gününde "siyaset yapacağım" derken partizanlığın çukuruna yuvarlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:40:00 -
Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nu bitirir

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük depremin ikinci gününde "siyaset yapacağım" derken partizanlığın çukuruna yuvarlandığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın ilk açıklamasından da radikal şekilde ayrıştığını ifade eden Duran, "Deprem bölgesinde daha makul eleştirilerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bile ortağı Kılıçdaroğlu'nun kavga dilini kullanmadı. İktidarın Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey demesine gerek yok, bu kavga dili ile kendi iddiasını tahrip ediyor" dedi. 

 

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Başta sen olsaydın ABD'yi ülkemizi işgale davet ederdin.
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