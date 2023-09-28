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Kadın - Aile Bu 3 sebzeyi asla ama asla çiğ tüketmeyin, vazgeçin! Uzmanlar tarafından uyarı yapıldı!
Kadın - Aile

Bu 3 sebzeyi asla ama asla çiğ tüketmeyin, vazgeçin! Uzmanlar tarafından uyarı yapıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:32:00 - 2023-09-28 23:52:18
Bu 3 sebzeyi asla ama asla çiğ tüketmeyin, vazgeçin! Uzmanlar tarafından uyarı yapıldı!

Bu 3 sebzeyi asla çiğ tüketmeyin! Sebzeler sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazı. Ama sağlık ve vitamin deposu sebzelerden fayda yerine zarar görmek...

Sebzeler sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazı. Ama sağlık ve vitamin deposu sebzelerden fayda yerine zarar görmek istemiyorsanız bu 3 sebzeyi asla çiğ tüketmeyin.

1. Patlıcan

Sebzeler vitamin ve lif deposu, sağlıklı ve dengeli beslenmenin baş tacıdır. Fakat çiğ veya pişmiş olarak tüketilmeleri lezzetleri ve sağlık açısından türlerine göre değişkenlik gösterir. Özellikle aşağıdaki 3 sebze, çiğ olduklarında tehlikeli toksinler içerdiklerinden daima pişirme işlemi uygulanarak tüketilmelidir. Patlıcan ancak pişirildikten sonra tüketilmesi güvenli olan bir sebzedir. Patlıcan hala olgunlaşmamış veya yeşil ise acı madde solanin içerir. Solanin maddesinin küçük bir miktarı bile gastrointestinal sorunlara neden olmak için yeterlidir. Patlıcanları hazırlarken acı maddelerin kaybolması için tuzlama işlemi uygulanır. Daha az acı madde içeren birçok yeni tür patlıcan için bu ön işleme gerek kalmayabiliyor

2. Patates

Patates, yumruları yenen otsu bir kök sebzedir. Doğru ve yeterince pişirildiğinde oldukça lezzetli olan patates çiğ haldeyken alkaloid sonalin maddesi içerir. Bu nedenle patatesleri her zaman pişirdikten sonra pişirme suyunu atmalı ve asla tekrar kullanmamalısınız. Çiğ tüketildiğinde bu madde doğrudan vücuda alınır ve oldukça zararlıdır.
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3. Fasulye

Pişmemiş çiğ haldeki fasulye, yalnızca pişirildiğinde zararsız hale getirilebilen toksik bir protein bileşiği olan fazin içerir. Fasulyeyi çiğ tüketmek baş ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle yüksek dozlarda fazin ölümcül bile olabilir dikkat!

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