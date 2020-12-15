BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan kira ve hibe desteği değerlendirmesi:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Faaliyetleri kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi üyelerimize büyük kolaylık sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Burkay, ülke olarak milli dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Burkay, BTSO tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı ve Bursa Valiliği öncülüğünde oluşturulan Kriz Masası ile Bursa'daki tüm işletmelerin ve çalışanların Kovid-19 salgınının etkilerinden korumak için aldığı tedbirleri hızla uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Nefes Kredisi'ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO'nun kaynaklarını, üyelerin kullanımına sunduklarını aktaran Burkay, "Üyelerimizin işleriyle ilgili sıkıntılarını çözüme kavuşturmak amacıyla 7 gün 24 saat gerek Valiliğimizle gerekse de bakanlıklarımızla görüşme sağlayarak, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sektörlerimiz adına ilettiğiniz her türlü talep, öneri ve beklentilerinizi dile getirdiğimiz dijital toplantılarımızı da sürdürüyoruz." açıklaması yaptı.

Burkay, salgın ile dijital dönüşümün tüm sektörler için kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile perakende sektörünün dijital dönüşüme hızlı adapte olması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında iş yeri kira olan esnafa, üç ay süreyle kira desteği ile iş yeri kiralamada KDV oranı ve gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresinin 1 Haziran 2021'e uzatılması kararını değerlendiren Burkay, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu zor zamanda mali sıkıntılar yaşayan esnaf ve işletmelerimize yönelik önemli destekler sağladığını görmek memnuniyet verici. Bu noktada faaliyetleri kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi, üyelerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Fatura ve diğer giderleri için hibe desteği taleplerinin de çözülmesiyle sektör temsilcilerimizin bu zor süreci daha az kayıpla atlatması sağlanabilir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza, pandemi döneminde iş dünyasına yönelik attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyorum."