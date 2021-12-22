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Ekonomi BSEÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

BSEÜ öğretim elemanı alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:43:00 -
BSEÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup İnternet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.) 2- Nüfus cüzdan (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.) 4- Öğrenim Belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge 7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili istenilen sertifikalarının ve deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek Lisans ve Doktora sonrası da  istenilebilir.)  ve  bunu  hem  çalıştığı  Kurum/Kuruluşlardan  alacakları  onaylı  belge  hem  de  çalıştıkları  dönemi  gösterir  SGK  Hizmet  Döküm  Belgesi (Barkodlu)  ile  belgelendirmesi  şarttır.  İlanda  belirtilen  iş  deneyimlerinin  ve  istenilen  sertifikaların  ilanın  ilk  başvuru  tarihinden  önce  adayda  bulunması gerekmektedir.

13- Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan ve “Alanında” ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını gösterir onaylı belge (Transkript, Öğrenci Belgesi, Ana Bilim Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi  22.12.2021

Son Başvuru Tarihi05.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi       07.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi   12.01.2022

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi        14.01.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi       www.bilecik.edu.tr

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