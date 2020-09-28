Brüksel'de toplu taşıma grevi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplu taşıma sektöründe çalışanların greve gitmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Brüksel'in toplu taşıma sisteminde çalışanlar 1 günlük grev başlattı.

Toplu ulaşımı önemli ölçüde etkileyen grev nedeniyle şehirde pek çok metro, otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmadı.

Seferlerin devam ettiği hatlarda ise sınırlı biçimde hizmet sunulması ve yoğun yağmur, vatandaşların ulaşım imkanlarını sınırlandırdı.

Grev nedeniyle az sayıda yapılan seferleri kullanmak zorunda kalan pek çok vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen toplu ulaşımda sosyal mesafe uygulanamamasından şikayetçi oldu.

Vatandaşların işe gitmek için özel araçlarını kullanması da şehir içi trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Sendikalar, emeklilik, işsizlik ve sağlık ödeneklerinin artırılmasını, emeklilik maaşlarının da aylık en az 1.500 avroya çıkartılmasını talep ediyor.