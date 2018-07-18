Bronşiolit, akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa sebep olan iltihabi sağlık sorunudur. Bronşiolit sıklıkla bronşit ile karıştırılmakla birlikte bronşit, akciğerdeki büyük hava yollarının iltihaplanması durumudur. Bronşiolit, genellikle 6 aylık bebeklerde görülmekle beraber 1 aydan büyük ve 2 yaştan küçük çocuklarda da kendini gösterir.

Bronşiolit daha çok kış ve ilkbahar mevsimlerinin ilk aylarında, bazen salgınlar şeklinde görülebilir. Hastaların yüzde 90'ının ailesinde ise gribal bir enfeksiyon öyküsü mevcuttur. Hastalıkta en önemli belirtiler hapşırma, burun akıntısı, öksürük, 38 derece civarında ateş, iştah kaybı, solunum güçlüğüdür.

Bronşiolit hastalarına tavsiyeler

Hastalığın en sık görülen nedeni aile içi gribal durumdur. Bu nedenle bütün aile bireyleri gribal enfeksiyonlardan korunmalı, gerektiğinde maske kullanmalıdır.

Hastalık başladıktan sonra çocuklara bol sıvı verilmelidir.

Sağlıklı ve düzenli beslenilmelidir. Beslenme normal zamanlardan daha yorucu olduğu için az miktarlarda fakat sık aralıklarla olmalıdır.

Kirli, tozlu ortamlardan uzak durulmalı, bin metreden yüksek yerlere gidilmemelidir.

Aile içinde sigara kullanımı engellenmelidir. Hasta, sigara dumanına dahi maruz bırakılmamalıdır.

Çocuğunun burnunun açık tutulması çok önemlidir. Bundan dolayı evde hazırlanan tuzlu suyu veya doktorun önerdiği burun açıcı spreyler kullanılabilir.

Yatarken çocuğunun başının yükseltilmesi daha rahat nefes almasını sağlanmalıdır.