Brokolili havuç salatası

MALZEMELER

2 adet orta boy havuç

3 çorba kaşığı diyet yoğurt

10 adet küçük dal brokoli

6 adet kiraz domates

2 çorba kaşığı portakal suyu

YAPILIŞI

Brokoliyi buharda pişirin (buhar tenceresi yoksa içi su dolu tencerenin üzerine kevgir koyarak pişirebilirsiniz). Havuçları rendeleyin. Yoğurtla karıştırıp bardaklara ya da kaselere paylaştırın. Üzerine buharda pişmiş brokolileri ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri yerleştirin. Portakal suyunu gezdirin ve bekletmeden servis yapın.