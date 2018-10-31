Brokolili havuç salatası
Brokoli A,C vitaminleri,folik asit, lif kaynağı açısından oldukça zengindir. Bu yüzden brokoli çok faydalıdır. Brokoli ile yapılabilecek salata tarifi yazının devamında…31 Ekim 2018 Çarşamba 22:50
MALZEMELER
2 adet orta boy havuç
3 çorba kaşığı diyet yoğurt
10 adet küçük dal brokoli
6 adet kiraz domates
2 çorba kaşığı portakal suyu
YAPILIŞI
Brokoliyi buharda pişirin (buhar tenceresi yoksa içi su dolu tencerenin üzerine kevgir koyarak pişirebilirsiniz). Havuçları rendeleyin. Yoğurtla karıştırıp bardaklara ya da kaselere paylaştırın. Üzerine buharda pişmiş brokolileri ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri yerleştirin. Portakal suyunu gezdirin ve bekletmeden servis yapın.
YORUM YAZ