Brokoli çorbası tarifi | Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoli çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde; 500 gram brokoli, 7 su bardağı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1,5 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

500 gram brokoliyi küçük parçalara ayırdıktan sonra 7 su bardağı su ile birlikte haşlamanız gerekir. Brokoliler haşlandıktan sonra onları bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırınız.

Daha sonra derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritmeniz gerekir. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin. Kokusu çıkana kadar ve hafif renk alana kadar kavurun.

Brokoliyi haşladığınız suyu, kavrulan una yavaşça ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırmanız gerekir. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyebilirsiniz.

Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirebilirsiniz. Daha sonra üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırmayı ihmal etmeyin.

Brokoli çorbasını bir defa kaynatıp ocağın altını kapatabilirsiniz. Artık sıcak olarak servis edebilirsiniz, Afiyet olsun!