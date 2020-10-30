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Teknoloji Bridgefy uygulaması nedir? Nasıl kullanılır?
Teknoloji

Bridgefy uygulaması nedir? Nasıl kullanılır?

Deprem ve afetlerden sonra telefonların ve internetin çekmediği ortamlarda hayat kurtaracak uygulama olarak belirtilen Bridgefy uygulaması nedir? Bridgefy nasıl kullanılır? Telefonların çekmediği internetin çekmediği bir durumda internet olmadan çalışan Bridgefy gibi haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor. Peki bu uygulamalar ne işe yarıyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:23:00 -
Bridgefy uygulaması nedir? Nasıl kullanılır?

Bridgefy uygulaması İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bridgefy, deprem ve afet sonrası kesilen iletişimi kurmak adına oldukça önemli bir uygulama. Bridgefy uygulamasının hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.

Bridgefy Uygulaması ne işe yarıyor?

Bridgefy uygulaması bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor. Başka bir ifadeyle bridgefy uygulamasını ne kadar fazla kişi kullanırsa uygulamanın erişim ağı o oranda genişliyor.

Uygulama, internet, Wi-Fi veya telefon ağının kesildiği durumlarda 100 metre çapında Bluetooth üzerinden mesajlaşmaya olanak sağlıyor. Söz konusu uygulama deprem anında veya sonrasında enkaz altında mahsur kalma gibi durumlarda işe yarayabilir.

 

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