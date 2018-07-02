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Brezilya'nın rakibi belli oluyor! Belçika-Japonya maçı başladı

Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya'nın rakibinin belli olacağı Belçika-Japonya mücadelesi başladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:03
Brezilya'nın rakibi belli oluyor! Belçika-Japonya maçı başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak maçı Senegal Futbol Federasyonundan hakem Malang Diedhiou yönetecek.

İLK 11'LER

BELÇİKA: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku

JAPONYA: Kawashima, Shoji, Yoshida, Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:03
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Futbol Federasyonu
  4. Belçika
  5. Senegal

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