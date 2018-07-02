Brezilya'nın rakibi belli oluyor! Belçika-Japonya maçı başladı
Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya'nın rakibinin belli olacağı Belçika-Japonya mücadelesi başladı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:03
2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak maçı Senegal Futbol Federasyonundan hakem Malang Diedhiou yönetecek.
İLK 11'LER
BELÇİKA: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku
JAPONYA: Kawashima, Shoji, Yoshida, Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako
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