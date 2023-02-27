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Aktüel Brezilyalı kadın, Müslüman oldu
Aktüel

Brezilyalı kadın, Müslüman oldu

Brezilya vatandaşı Vanessa Cristina Galdino Da Silva, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 23:19:00 -
Brezilyalı kadın, Müslüman oldu

Brezilya vatandaşı Vanessa Cristina Galdino Da Silva, Kütahya'da Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kütahya İl Müftülüğü'nde Da Silva için ihtida merasimi düzenlendi. Da Silva, Müslüman olduktan sonra "Zeynep" ismini aldı.

Uzun süre İslamiyet’i araştırdığını ifade eden Zeynep, "Şimdi kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum" dedi.

Zeynep'e merasim sonrası 'ihtida' belgesi ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
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