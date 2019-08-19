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Brezilya'dan ABD eliyle 'Hizbullah' kararı

Ülkesinin dış politikasını ABD Başkanı Trump'ın doğrultusunda hizalayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Lübnan Hizbullahı'nı terörist olarak ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
Brezilya'dan ABD eliyle 'Hizbullah' kararı

Brezilya yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nı terörist olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dış politikasını Trump yönetimiyle hizalıyor.

TimeTürk'te yer alan habere göre, Bloomberg'de Samy Adghirni imzalı haberde adı verilmeyen fakat konuyla alakalı doğrudan bilgisi olan üç kişinin beyanlarına dayanarak Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trumpile daha güçlü bağlar kurma çabalarının bir parçası olarak Brezilya'nın Hizbullah'ı terör listesine almaya hazırlandığı belirtildi.

Trump ile ticaret anlaşmaları isteyen Brezilya'nın aşırı sağcı yönetimi, dış politikasını ABD ile hizalamaya çalışıyor.

Bu kapsamda Brezilya'nın olası ABD Büyükelçisi ve Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu Eduardo da Hizbullah ve Hamas karşıtı açıklamalarla tanınıyor.

İran-Brezilya ilişkileri zedelenebilir

Ancak bu yönde atılacak bir adım İran ile ilişkileri zedeleyebilir.

Hizbullah'ın müttefiki ve destekçisi İran, Brezilya'dan her yıl 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor.

Öte yandan Hizbullah'ı direkt hedef almanın ülkede terörü artırabileceği değerlendiriliyor.

Körfez ziyareti öncesi karar verilecek

Hizbullah'ın terör listesine alınıp alınmayacağına ilişkin kararın Bolsonaro'nın ekim ayındaki örgüt karşıtı iki ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyaretleri öncesinde açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Şimdilik statüsü değişmedi

Bloomberg'e bilgilendirme mesajı ulaştıran Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak görmediklerini ve şimdilik statüsünü değiştirme planları olmadığını söyledi.

Terörle mücadele yasalarının uygulanmasından sorumlu Adalet Bakanlığı ve Federal Polis Başkanlarının ofisleriyse yorum yapmayı reddetti.

Hali hazırda Brezilya, BM Güvenlik Konseyi tarafından etiketlenen grupları terörist olarak görüyor. El Kaide ve IŞİD bu kategoriye dahil. Brezilya yönetimi, bu örgütlerin üyelerinin ülkeye girişini engelleyebilir, varlıklarını durdurabilir ya da tutuklayabilir.

Bolton, Trump'ın sözlerini iletti

Brezilya'nın lideri, Hizbullah'ı terör listesine almak konusunda baskı altında ve aynı zamanda istekli. Daha sonra Cumhurbaşkanı seçilen Bolsonaro ile Kasım ayında yapılan toplantıda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ın terörizm konusunda Hizbullah'a, Hamas'a veya başkalarına karşı Brezilya ile iş birliğini ilerletmesi gerektiğini söylediğini iletti.

İlk adım atan ülke Arjantin

Geçen ay Arjantin'in Hizbullah'ı terör listesine alması ve bunu yapan ilk Latin Amerika ülkesi olması sebebiyle bu konuda ortam alevlendi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Papalık Katolik Üniversitesi (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC Minas) Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Terörizm Uzmanı Jorge Lasmar, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Brezilya, Hizbullah'ı terörist grup olarak belirleme konusunda uzun yıllardır uluslararası baskı görüyor. İran ve Lübnan gibi Şii nüfusun olduğu ülkelerle geirlim oluşturmanın ciddi sonuçları olabilir."

ABD, Latin Amerika'da baskı kuruyor

ABD, Latin Amerika ülkelerini İran karşıtı stratejisinin bir parçası olarak Hizbullah'ı kınamaya çağırdı.

Arjantin, 85 kişinin ölümüne sebep olan bir Yahudi toplum merkezi bombardımanının 25. yıl dönümünde Hizbullah'ı terör listesine aldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
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  15. Adalet Bakanlığı
  16. Federal Polis Başkanları
  17. BM Güvenlik Konseyi
  18. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  19. Latin Amerika
  20. Papalık Katolik Üniversitesi (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC Minas) Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Terörizm Uzmanı Jorge Lasmar
  21. Minas Gerais
  22. Yahudi toplum merkezi

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