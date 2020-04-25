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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü

Ülkede virüs görülen kişi sayısı 50 bini aştı

2020-04-25 00:20:38 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 357 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 357 artışla 3 bin 670'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 503 artarak 52 bin 995'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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