Brezilya'da korkunç olay! Okulu basıp çocukları öldürdüler
Brezilya'da bir okula giren iki saldırgan, ateş açarak 5 çocuğu ve 1 yetişkini öldürdü. Saldırganlar polisle girdiği çatışmada öldürüldü.13 Mart 2019 Çarşamba 16:47
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.
Globo TV, Çarşamba sabahı bir ilkokula giren saldırganların ateş açtığını bildiriyor.
Saldırıda beş öğrenci ve bir yetişkin hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar ise vurularak öldürüldü.
Folha de S. Paulo gazetesine konuşan bir görgü tanığı, okul çevresinde ateş açan saldırganların daha sonra sınıflara girdiğini söyledi.
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