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Aktüel Brezilya'da bir kişi 2 defa Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Brezilya'da bir kişi 2 defa Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:02:03 -
Brezilya'da bir kişi 2 defa Kovid-19'a yakalandı

BUENOS AİRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da bir doktorun 5 ayda iki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Ülke basınındaki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde 23 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşen 37 yaşındaki bir kadın doktorun, ekimde 2. kez virüse yakalandığını doğruladı. İki farklı gen dizilimi nedeniyle virüsün yeniden bulaştığı ve pozitif çıkan 2 testin uygulandığı zaman aralığında doktorun yaptırdığı diğer testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz'un (Fiocruz), yeniden enfeksiyon görülen 5 vakayı daha araştırdığı belirtildi.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 3. ülke Brezilya'da 178 bin 995 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 6 milyon 728 bin 452 kişide görüldü.

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