THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Brezilya çeyrek finale çıktı!

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:22
Brezilya çeyrek finale çıktı!

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika, Samara'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya Meksika iyi başlarken, ilk yarım saatin ardından Brezilya oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken iki takım etkili pozisyonlara girdi.

İKİNCİ YARIDA NEYMAR ŞOVU

Brezilya, aradığı golü ise 51. dakikada buldu. Sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Willian'ın içeriye çevirdiği topu Neymar boş kaleye ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Meksika, eşitlik sayısını yakalamaya çalışırken savunmasında boşluklar verdi.

FIRMINO RAHATLATTI

Meksika'nın savunmasındaki boşluklarını iyi değerlendiren Brezilya, 88. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle rahatladı. Kontra atakta etkili gelen Brezilya'da Neymar'ın şık vuruşunu Ochoa kurtardı ancak Roberto Firmino boş kaleye golü atarak skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya, Meksika'yı 2-0 geçerek çeyrek finale çıktı.

MEKSİKA ÜST ÜSTE 7. KEZ

Meksika ise üst üste 7. Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi ve ilginç bir istatistiğe imza attı.

Turnuvada 7 gol atan ve sadece 1 gol yiyen Brezilya, çeyrek finalde Belçika / Japonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:22
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    1. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    2. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
    3. 45 kaçak göçmen yakalandı
    4. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    5. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    6. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    7. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    8. Milyonların duygularına tercüman..
    9. Muharrem İnce: Seçimlerde usulsüzlük yok
    10. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    11. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    12. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    13. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    14. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    15. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    16. Leyla'dan kahreden haber geldi
    17. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    18. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
    19. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    20. Hakkari lise yüzdelik dilimleri
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar