Brezilya çeyrek finale çıktı!

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika, Samara'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya Meksika iyi başlarken, ilk yarım saatin ardından Brezilya oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken iki takım etkili pozisyonlara girdi.



İKİNCİ YARIDA NEYMAR ŞOVU



Brezilya, aradığı golü ise 51. dakikada buldu. Sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Willian'ın içeriye çevirdiği topu Neymar boş kaleye ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Meksika, eşitlik sayısını yakalamaya çalışırken savunmasında boşluklar verdi.



FIRMINO RAHATLATTI



Meksika'nın savunmasındaki boşluklarını iyi değerlendiren Brezilya, 88. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle rahatladı. Kontra atakta etkili gelen Brezilya'da Neymar'ın şık vuruşunu Ochoa kurtardı ancak Roberto Firmino boş kaleye golü atarak skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya, Meksika'yı 2-0 geçerek çeyrek finale çıktı.



MEKSİKA ÜST ÜSTE 7. KEZ



Meksika ise üst üste 7. Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi ve ilginç bir istatistiğe imza attı.



Turnuvada 7 gol atan ve sadece 1 gol yiyen Brezilya, çeyrek finalde Belçika / Japonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.