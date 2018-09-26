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Brent petrolün varili 81,90 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil ücreti, uluslararası piyasalarda 81,90 dolardan işlem görüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
Brent petrolün varili 81,90 dolar seviyesinde

Dün 81,28 dolardan güne başlayan ve gün içinde 82,52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varilfiyatı, bu sabah 81,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,63 artışla 81,90 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,15 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Finans Enstitüsü Kurumu tarafından nisan ayından bu yana günlük küresel petrol üretiminin 800 bin varil gerilediği belirtildi. Ayrıca İran'ın petrol üretiminin düşmeye başladığı ve gelecek yıl ülkenin ekonomik büyümesinde yüzde 3-4 daralma yaşanacağı kaydedildi.

Uzmanlara göre İran'a yönelik kötümser öngörüler, petrol piyasalarında arz sıkıntısı endişesini artırdı ve fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump ise uygulanan ekonomik baskılar için, "İran anlaşması kapsamında kaldırdığımız nükleer yaptırımları geçen ay yeniden uygulamaya başladık. Buna 5 Kasım'da devam edilecek. Dahası da gelecek. İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin dünyanın en büyük enerji üreticisi olduğuna işaret eden Trump, "Biz makul fiyatta petrol, kömür ve doğalgaz ihracına hazırız. OPEC üyesi ülkeler her zaman olduğu gibi başka ülkelere kazık atmaya çalışıyor, bunu sevmiyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, yüksek fiyat nedeniyle OPEC'i de eleştirerek, "OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını artırmayı durdurmalarını istiyoruz, şu saatten sonra petrol fiyatlarını azaltmaya çağırıyoruz. Bu korkunç fiyatların daha da artmasına sessiz kalamayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise Küresel Rüzgar Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Almanya'nın Hamburg kentinde şu açıklamalarda bulundu:

"Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil. Petrolde fiyat artışının iki nedeni var. Dünyadaki petrol talebi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttı. Üretim tarafında Venezuela ve Orta Doğu kaynaklı düşüşler var. Eğer çok büyük bir üretim artışı Suudi Arabistan, Rusya gibi yerlerden gelmezse, korkarım fiyatlar yüksek olmaya devam edecek."

Brent petrolde, teknik olarak 81,19 ile 81,27 dolar aralığının direnç, 81,03 ile 81,11 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
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