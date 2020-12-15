  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 50,02 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 50,02 dolar

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:02:31 -
Brent petrolün varili 50,02 dolar

İZMİR (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 50,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 50,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların uygulanmaya başlanmasına rağmen mücadele tedbirlerinin giderek sıkılaştırılması ve petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişelerini artırması etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin sıkılaştırılması kararları alındı. New York'ta ise Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2021 için günlük talep beklentisini 370 bin varil aşağı çekmesi de fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

OPEC, dün yayınlanan kasım ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebinin 2021'de 95 milyon 890 bin seviyesine ulaşacağını açıkladı. Ekim ayı raporunda ise bu rakam 96 milyon 260 bin olarak öngörülmüştü.

Rapora göre, OECD ülkelerinde bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf gelen ekonomik veriler ve özellikle ABD ve OECD ülkelerindeki ulaşımda akaryakıt tüketiminin düşüşü küresel talepte aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, Brent petrolün haftaya 50 dolar üzerinde başladığını anımsatarak, fiyatların jeopolitik risklerin yarattığı etkiyle yavaş bir şekilde de olsa yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Dün sabah Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda bir tankere saldırı düzenlendiğini anımsatan Chalhoub, "Bu saldırı, Basra Körfezi'nin küresel petrol piyasaları için hassas bir bölge olmaya devam ettiğini gösteriyor ve küçük bir olayın bile petrol fiyatlarında etkili olabileceğini gösteriyor." dedi.

Suudi Arabistan, ülkenin batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda dün sabah bir tankere saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Ülkenin resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırı bomba yüklü tekneyle gerçekleştirilirken, yakıt boşaltım tesislerinde de herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 50,04 ile 50,11 dolar aralığının direnç, 49,89 ile 49,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!
Dünya

Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay