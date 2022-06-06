  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 20 doların üzerine çıktı
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 20 doların üzerine çıktı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 10:21:00 -
Brent petrolün varil fiyatı 20 doların üzerine çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

ABD'nin petrol ihracatında Venezuela'nın önünü açması etkili oldu

ABD'nin Venezuela'nın Avrupa'ya petrol ihraç etmesine izin verebileceğine yönelik haber akışı ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi.

Suudi Arabistan petrol satış fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara çıktı

Öte yandan Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması sonrası ülkenin petrol talebinin artması bekleniyor. Suudi Arabistan Asya'ya sattığı petrolün fiyatını yükseltti. Suudi

Brent petrol yüzde 0,62 artışta

Tüm bu gelişmeler ışığından cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 119,53 dolarda

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaydı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldığı açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay