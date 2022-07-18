Brent petrol varil fiyatı bugün ne kadar? Petrol ne kadar oldu? 18 Temmuz 2022 brent petrol güncel fiyatı:

Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını dolaylı olarak etkilediğinden vatandaşlar tarafından internet üzerinden varil fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi gerçekleştirildi. Burada yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtti.

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti.

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar 18 Temmuz 2022?

Cuma günü 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 102,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,87 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 103,12 ile 104,45 dolar aralığının direnç, 101,79 ile 100,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.