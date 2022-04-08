Brent petrol kaç dolar? 8 Nisan 2022 güncel petrol fiyatları!

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 96 doların da altını görürken, bu hafta yüzde 3'ü aşan düşüş kaydetti. Brent petrolün varili ise, 100 dolara kadar gerilemesinin ardından uluslararası piyasalarda 101 dolar civarında işlem görüyor.

8 Nisan 2022 brent petrol varil fiyatı ne kadar?

Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol nedir?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Güncel benzin motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu. 8 Nisan 2022 sabahında benzin ve motorinde indirim ya da zam ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.