Brent petrol, borsada özeti döviz kurları! Altın fiyatlarında dikkat çeken dalgalanmalar! Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,19 puan artarak 8.056,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 7.966,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.930,09, en yüksek 8.060,92 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 8.056,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,24 puan ve yüzde 1,70 yükselişle 8.553,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, İş Bankası (C) ve Tüpraş ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.938 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.938 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1 milyon 705 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,6596 lira, satışta 26,7665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,6471 lira, satışta 26,7539 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 146,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 87,8 dolardan işlem görüyor.

Ulaştırma sektörü en çok kazandıran oldu

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 187 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Haftaya yurt içinde enflasyon ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu, ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

7.750 puan destek konumunda

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.