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Ekonomi BRC : İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı
Ekonomi

BRC : İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu Üst Yöneticisi Helen Dickinson: - "Birçok işletme ciddi zorluklar yaşayacak. Binlerce kişinin işi riske atılacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:02:55 -
BRC : İngiltere’de kapatılan mağazaların haftalık satış kaybı 2 milyar sterline ulaştı

LONDRA (AA) – İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), İngiltere’de zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların haricindeki tüm perakende mağazalarının kapatılmasının şirketlere haftalık toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulduğunu bildirdi.

Perakende sektörünün çatı kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mağazaların kapalı kalmasının perakende sektörüne büyük zarar vereceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, önlemler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan mağazaların haftalık satış kaybının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğunu belirtti.

Dickinson, “Birçok işletme ciddi zorluklar yaşayacak. Binlerce kişinin işi riske atılacak.” ifadelerini kullandı.

İş dünyası örgütü London First Üst Yöneticisi Jasmine Whitbread ise perakende zincirlerinin önlemler kapsamında kapatılması nedeniyle gelecek dönemde çok sayıda şirketin iflasa sürükleneceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de perakende satışları uygulanan tedbirler nedeniyle kasım ayında yüzde 3,8 daralmıştı.

İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barın yanı sıra paket servisçiler haricinde tüm kafe ve restoranlar kapatılmıştı.

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cumartesi günü, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istemişti.

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