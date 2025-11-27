  • İSTANBUL
Yerel Bozyazı'da gece baskını! Muzdan sonra avokadolar da çalındı
Yerel

Bozyazı'da gece baskını! Muzdan sonra avokadolar da çalındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bozyazı'da gece baskını! Muzdan sonra avokadolar da çalındı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bahçe ve seralara giren kimliği belirsiz kişilerin önce muzları, ardından avokadoları topladığı ortaya çıktı. Üreticiler art arda yaşanan hırsızlıklar nedeniyle büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması talep ediliyor.

Alınan bilgiye göre hırsızlık olayları ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, önceki gece seralara giren kimliği belirsiz şüpheliler 3 seradan yaklaşık yarım ton muzu dalından hevenkleri tek tek keserek çaldı. Dün gece ise yine aynı mahallede Hasan Karip'e ait bahçeye giren kimliği belirsiz şahıslar 10'dan fazla yetişkin ağaçtaki Fuerte cinsi ağaçtaki Avokadoları toplayarak kayıplara karıştı. Peşpeşe yaşanan olaylar nedeniyle bölgedeki üreticiler açıktan yapılan hırsızlıklara karşı cezaların arttırılmasını istedi.

Son günlerde bölgede bahçelerde yaşanan hırsızlığı olaylarına dikkat çeken 68 yaşındaki Abdullah Kaya, "Yıllardır muz üreticiliği yapıyoruz. Bu sene seralara hırsızlar dadandı. Muz fiyatları düşüktü, biraz fiyatlar yükseldi bu seferde hırsızlar dadandı. Seramızı nasıl bekleyeceğiz bilmiyoruz" dedi.

Gerekirse gece nöbet tutacaklarına değinen Kaya, açıktan hırsızlık suçlarından çok ceza olmadığını bu nedenle bir kanun düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

