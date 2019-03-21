Bozüyük Belediyesi İdmanyurduspor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde Yarı Final Etabı D Grubunu namağlup lider tamamlayarak final etabına çıkan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, 2 final maçını da galibiyetle tamamlayarak TVF Bayanlar 1. Ligi’ne yükselmeyi başardı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1. Lige çıkan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı sporcularını ve teknik ekibini başarıları nedeniyle tebrik etti. Başkan Bakıcı “Kuruluşunun 2. yılında büyük bir özveri ve gayretle mücadele ederek 1. lige çıkma başarısı gösteren belediyemiz İdmanyurdu Spor Kulübü Voleybol Takımımızı ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl mücadele edecekleri 1. ligde de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun” dedi.

Yarı final müsabakalarında D Grubu’nda yer alan Bozüyük temsilcisi, ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu’nu 3-0, İstanbul Vakıfbank’ı 3-2 ve Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor’u da 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmıştı. 4 grubun 1 ve 2’ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. 18 Mart tarihinde ilk maçına çıkan Bozüyük’ün sultanları, Mersin Toroslar Spor Salonu’nda Karayolları ile karşılaştı. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, final müsabakalarındaki ilk maçını 3-1, ikinci maçında ise Alaşehir Belediyesini 3-0 mağlup ederken, son maçında ise Kale 1957 Spor’a 3-0 yenilerek Bayanlar 1. Ligi’ne yükselmeyi başardı.