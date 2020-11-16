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Aktüel Bozkırın ortasındaki Ulaş Gölü'nde sonbahar güzelliği
Aktüel

Bozkırın ortasındaki Ulaş Gölü'nde sonbahar güzelliği

"Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, sonbaharda sunduğu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:39:54 -
Bozkırın ortasındaki Ulaş Gölü'nde sonbahar güzelliği

SİVAS (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Ulaş Gölü, sonbahardaki doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 20 yıldır Kızılırmak'ın bir kolu olan Tecer Irmağı'ndan taşınan suyla hayat bulan ve 2016 yılında "Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü, bozkırın ortasında vahayı andıran görünümüyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı çevresi mesire alanı olarak da kullanılan göl, yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

Sonbaharda renk cümbüşüne bürünen göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalıktan uzak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Balık tutmak ve piknik yapmak için göle gelen misafirler, buradaki tesisten de yararlanabiliyor.

Göle sık sık gezmeye geldiğini belirten Gökhan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulaş'ın merkezinde yer alan göl, Sivas'a da 35 kilometre gibi çok yakın bir mesafede. Dolayısıyla yılın her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor." dedi.

Güneş, gölün sonbaharda da muhteşem güzellikte olduğunu belirterek "Ayrıca burası hem göçmen kuşların hem de nesli tükenmekte olan elmabaş, kılkuyruk gibi ördeklerin barındığı bir yer. Gölün çevresindeki sosyal tesis de halkın hizmetinde. Herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Gölde balık tutarak zaman geçirdiğini anlatan Erol Güllü de göl çevresindeki geniş sazlıklar ve ağaçların sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.

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