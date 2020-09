Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" kampçıları bekliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, koronavirüs salgını nedeniyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel bir ortam sunuyor - Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak: - "Halfeti hem sakin kent özelliğiyle hem de doğası, tarihi, kendine has mimarisi ve sadece ilçemizde yetişen karagül bitkisiyle turistlerimizi her geçen yıl biraz daha cezbetmektedir" - "Özellikle salgın nedeniyle karavan turizmi, çadır turizmi yapanların sayısı artıyor. Biz de bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışarak kamp alanları belirledik"