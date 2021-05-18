Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor?
Bozkır Aslanı Celaleddin kim? Kuruluş Osman dizisinin ardından ATV ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Yayımlanan fragmanıyla beğeni toplayan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Bozkır Aslanı Celaleddin kimi hangi yılları anlatıyor? Bozkır Aslanı Celaleddin hangi devleti anlatıyor?
ATV bir kez daha tarih kokan bir yapımla izleyicilerini buluşturmayı planlıyor. Türk-Özbek yapımı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00’de ilk bölümüyle yayımlanacak. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin hangi yılları hangi devleti anlatıyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor?
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.
Celalettin Harzemşah kimdir?
Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. 1220 ile 1231 yıllarında hükümdarlık yapan Celâleddin Harezmşah'ın defin yeri Diyarbakır Silvan’dır.