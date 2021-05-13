Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin kimler oynuyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinden kimler oyuyor? Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin rolünü kim oynuyor? soruları ATV’nin yeni dizisi olan Bozkır Arslanı Celaleddin fragmanı yayınlanmasından sonra merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman gibi tarihi dizisiyle reytingleri alt üst eden ATV’de şimdi de Bozkır Arslanı Celaleddin dizi izleyiciyle buluşacak. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? İşte detaylar.
'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ı oyuncu Emre Kıvılcım oynayacak.
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?
Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve karakterler
Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Javakhir Zakirov: Cengiz Han
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
Feruza Normatova: Şirin
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Yahyo Pulatov: Akşah
Mehmet Pala: Otkır
Hasan Fehmi Gökdeniz:
Saide Rametova:
Yunus Destebaşı: Gök Börü