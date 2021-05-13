Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin kimler oynuyor?

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'ı oyuncu Emre Kıvılcım oynayacak.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve karakterler

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır

Hasan Fehmi Gökdeniz:

Saide Rametova:

Yunus Destebaşı: Gök Börü