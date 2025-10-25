Bozdoğan ve Gökdoğan dengeleri değiştirecek

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, Türkiye’nin yerli füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan üzerinde yürüttüğü geliştirme çalışmalarına geniş yer verdi. Haberde, Ankara’nın bu projelerle bölgesel hava üstünlüğünü güçlendirme yolunda büyük bir adım attığı vurgulandı.

‘HAVA HAKİMİYETİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK’

Yunan basını, Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesini açıkça endişeyle yorumladı. Pentapostagma, “Eğer Türk mühendisler, Çin’in kullandığı teknoloji seviyesini yakalayabilirse, bu füzeler Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava hakimiyetini doğrudan etkileyecek” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, SAVUNMA SANAYİSİNE ÖNEM VERİYOR’

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk savunma sanayisine verdiği önemin altı çizilerek, Türkiye’nin artık Batı’ya, özellikle ABD’ye bağımlı olmadan kendi silah sistemlerini üretebildiği belirtildi.

‘ANKARA’NIN BAĞIMSIZLIK HAMLESİNİN ÖRNEĞİ’

Pentapostagma, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKTUĞ projesinin, Türkiye’nin bu alandaki bağımsızlık hamlesinin en önemli örneklerinden biri olduğunu aktardı. Gazete, “Bu program sayesinde Türk Hava Kuvvetleri, ABD menşeli AIM-9X Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM füzelerine olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor” dedi.

‘DOĞRUDAN ÖLDÜRÜCÜ ETKİ YARATABİLİR’

Habere göre, kısa menzilli Bozdoğan füzesi, kızılötesi görüntüleme arayıcı (IIR) sistemi ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayan itki vektör kontrolüyle öne çıkıyor. Yaklaşık 20-30 kilometrelik menzile sahip bu füzenin, yakın hava muharebelerinde üstünlük sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Öte yandan Gökdoğan ise 65 kilometrenin üzerinde menzile sahip, aktif radar arayıcı başlığıyla çalışan bir BVR (Beyond Visual Range) füzesi olarak tanımlanıyor. Yunan basını, bu füzenin “vur-kaç değil, doğrudan öldürücü etki yaratacak çarpma kabiliyeti” taşıdığını yazdı.

HEDEF 400 KİLOMETRE MENZİL

Pentapostagma’ya göre Ankara, ilerleyen dönemde bu füzelerin ramjet motorlu ve 400 kilometreye varan menzile sahip yeni varyantlarını geliştirmeyi planlıyor. Böyle bir gelişme, Türk mühendisliğini Çin, Rusya ve Hindistan gibi savunma devleriyle aynı ligde konumlandırabilir.

‘TÜM ÇATIŞMALARDAKİ DİNAMİKLERİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEKTİR’

Haberde “Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir” sorusunun yanıtı olarak da “Türkler için önemli bir başarı. Ancak raporlarda pek fazla ayrıntı verilmiyor. Örneğin, sistemin yeniliği göz önüne alındığında, tam olarak operasyonel hazırlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonu ve muharebe koşulları nispeten bilinmiyor. Ancak bu Ankara için caydırıcılığı artıran bir etken. Türkiye'nin komşusu Yunanistan ile süregelen anlaşmazlıkları ve Orta Doğu'daki artan nüfuzu göz önüne alındığında, bu silahlar Ankara'nın bölgesel üstünlük için büyük stratejisinde faydalı olacaktır. Bu füzelerin uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, başarılı bir şekilde konuşlandırılmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm çatışmalardaki dinamikleri kökten değiştirecektir” denildi.

‘YENİ BİR ÇAĞ BAŞLAYABİLİR’

Yunan medyasının analizinde, Türkiye’nin Azerbaycan, Pakistan, Katar ve Malezya gibi ülkelerle kurduğu savunma iş birliğinin, Bozdoğan ve Gökdoğan için büyük bir ihracat potansiyeli oluşturacağı da vurgulandı. Haberde, “Bu füzelerin güvenilirliği kanıtlandığında, Türk savunma sanayii ihracatında yeni bir çağ başlayabilir” ifadeleri yer aldı.

‘EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR’

Pentapostagma, bu teknolojik sıçramanın Yunanistan açısından endişe verici olduğunu açıkça belirtti. Haberde, “Türk Hava Kuvvetleri’nin bu füzeleri envantere dahil etmesiyle Ege ve Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri değiştirebilir” yorumu yapıldı.

Gazete ayrıca, bu tür sistemlerin Türkiye’nin bölgesel stratejisinde caydırıcılığı artıracağını, Orta Doğu’daki operasyonel kapasitesini güçlendireceğini ve Ankara’yı olası Batı yaptırımlarına karşı daha dirençli hale getireceğini yazdı.

‘TÜRKİYE KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELİYOR’

Son olarak haberde “Silah sistemleri henüz savaş ortamında test edilmemiş olsa da Türkiye’nin kararlı bir şekilde büyük bir bölgesel güç olma hedefi artık tartışmasız” yorumunda bulunuldu.