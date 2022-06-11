Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin! Sen hangisisin?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin bir CHP Genel Başkanı görüyoruz. Sen hangisisin?" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Bozdağ, "7'li masa ve onun etrafında olanların söyledikleri yeni bir şey yok. Ne varsa eskiyi tekrar ediyorlar, eskiye özlem duyuyorlar" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, "Bu 7'li masanın etrafında olanlara soruyorum, gökteki yıldızı, ayı istediğinizde size vereceğini vadedenlere soruyorum, nasıl yapacaksınız? Eseriniz ne, projeniz ne? Var mı? Yok. Bildiri yayınlıyorlar 'cek-cak, cek-cak' edebiyatı yapıyorlar" dedi.

"Z kuşağı esas şamarı bunlara sandıkta atacak"

Muhalefetin gençlere de saygısızlık yaptığını söyleyen Bozdağ, "'Z kuşağı' diyerek bunlar bu kuşağı aldatılması en kolay kesim olarak görüyorlar. Z kuşağı da bu ülkenin 90 yaşındaki büyükleri de orta yaşlıları da bu lafları söyleyenlerden daha akıllıdır, daha öngörülüdür. Z kuşağı esas şamarı bunlara sandıkta bir kez daha atacak" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu sen hangisisin?"

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Yozgat, Uşak gibi, damarları güçlü, milli ve muhafazakar değerlere sadık. Yozgat'ın nabzına göre konuşuyor. Van'a gidiyor, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın diyor. Yozgat'ta ayrı, Van'da ayrı. Yurt dışında, Kandil'e, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlemek için yurt dışına asker gönderme tezkeresine Meclis'te 'hayır' diyor. Hani Kandil'i yerle yeksan edecektin. Yozgat'ta böyle, Van'da böyle, İzmir'de daha başka. Bir yerde PKK'ya yakın ve onunla beraber. İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin bir CHP Genel Başkanı görüyoruz. Sen hangisisin?"

Muhalefetin seçim güvenliği tartışmasına da değinen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerin başında seçimin geldiğini belirtti.